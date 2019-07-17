Жители Николаева остановили кортеж Зеленского
Жители Николаева остановили кортеж президента Украины Владимира Зеленского при выезде из территории завода, где у него проходила встреча, сообщает издание Новости-N.
“Каждых хотел задать вопрос или сфотографироваться с президентом“, - говорится в сообщении.
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По информации издания, представители городских властей Николаева проигнорировали официальный приезд президента. В аэропорт прибыли только и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и его заместитель Александр Трайтли, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. Также президента встречали кандидаты в народные депутаты от партии Слуга народа.
Представители городской власти Николаева полностью проигнорировали приезд первого лица государства. Мэра Николаева Александра Сенкевича нет - он в отпуске, однако никто из его заместителей на встрече не присутствует. Нет ни депутатов, ни чиновников, - сообщило издание
Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.
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Здесь мелькает зеленский
И охрана так бдит
Здесь матюк загибают
Здесь толпа истерит
Здесь ЗЕ делают селфи
Здесь торчков полный зал
Здравый смысл убивает
Наш вечерний квартал.
Скандальный и тупой, как торговка рыбой.
Одесса, "Привоз", рыбный ряд. Тетка:
— Бички! Бички!
Приезжий:
— Правильно — "бычки".
— Правильно — "Nеоgоbius fluviаtilis", малохольный, а бычки докуривал ваш папа, когда я уже тут бички торговала. Так шо, вы будете покупать эту прелесть, или мне забыть о вас навсегда?