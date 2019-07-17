Жители Николаева остановили кортеж Зеленского

Сотни николаевцев остановили кортеж президента у завода, требуя ответить на вопросы или сфотографироваться.

Жители Николаева остановили кортеж президента Украины Владимира Зеленского при выезде из территории завода, где у него проходила встреча, сообщает издание Новости-N.

“Каждых хотел задать вопрос или сфотографироваться с президентом“, - говорится в сообщении.

novosti-n.org Читай также: “Чиновники ведут себя, как бандиты”: Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА По информации издания, представители городских властей Николаева проигнорировали официальный приезд президента. В аэропорт прибыли только и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и его заместитель Александр Трайтли, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. Также президента встречали кандидаты в народные депутаты от партии Слуга народа.

Представители городской власти Николаева полностью проигнорировали приезд первого лица государства. Мэра Николаева Александра Сенкевича нет - он в отпуске, однако никто из его заместителей на встрече не присутствует. Нет ни депутатов, ни чиновников, - сообщило издание

Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

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