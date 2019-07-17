Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жители Николаева остановили кортеж Зеленского

Комментариев: 14
Сотни николаевцев остановили кортеж президента у завода, требуя ответить на вопросы или сфотографироваться.
Городские власти Николаева проигнорировали приезд Зеленского
Городские власти Николаева проигнорировали приезд Зеленского
novosti-n.org

Жители Николаева остановили кортеж президента Украины Владимира Зеленского при выезде из территории завода, где у него проходила встреча, сообщает издание Новости-N.

“Каждых хотел задать вопрос или сфотографироваться с президентом“, - говорится в сообщении.

 novosti-n.org

Читай также: “Чиновники ведут себя, как бандиты”: Зеленский заставил уволиться главу Николаевской ОГА

По информации издания, представители городских властей Николаева проигнорировали официальный приезд президента. В аэропорт прибыли только и.о. председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и его заместитель Александр Трайтли, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко. Также президента встречали кандидаты в народные депутаты от партии Слуга народа.

Представители городской власти Николаева полностью проигнорировали приезд первого лица государства. Мэра Николаева Александра Сенкевича нет - он в отпуске, однако никто из его заместителей на встрече не присутствует. Нет ни депутатов, ни чиновников, - сообщило издание

Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Николаев, завод, кортеж, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    17.07.2019, 17:04
Оценка:  0
Woodbrother
Если ты от жизни от своей устал, можеш к нам пожаловатьв вечерний квартал.
Здесь мелькает зеленский
И охрана так бдит
Здесь матюк загибают
Здесь толпа истерит
Здесь ЗЕ делают селфи
Здесь торчков полный зал
Здравый смысл убивает
Наш вечерний квартал.
Сливной_Бачок    17.07.2019, 16:59
Оценка:  +3
Сливной_Бачок
Все, мэр Николаева, ховайся, ща воно будет звонить Баканову. Ваще-то Князев назвал самыми криминогенными городами Днепр, Харьков, Запорожье и Одессу.
ira0957    17.07.2019, 16:44
Оценка:  -1
ira0957
Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине. (с)
Скандальный и тупой, как торговка рыбой.
ВосставшийИзБана    17.07.2019, 16:49
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Торговок рыбой не трогай!

Одесса, "Привоз", рыбный ряд. Тетка:
— Бички! Бички!
Приезжий:
— Правильно — "бычки".
— Правильно — "Nеоgоbius fluviаtilis", малохольный, а бычки докуривал ваш папа, когда я уже тут бички торговала. Так шо, вы будете покупать эту прелесть, или мне забыть о вас навсегда?
BROKER666    17.07.2019, 16:52
Оценка:  +1
BROKER666
colavova    17.07.2019, 16:54
Оценка:  +1
colavova
но селфи с жителями бандитского города сделал
ВосставшийИзБана    17.07.2019, 16:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В родной среде так сказать. Свой родной 95 квартал вспомнил.
ira0957    17.07.2019, 16:42
Оценка:  +1
ira0957
"Представители городской власти Николаева полностью проигнорировали приезд первого лица государства" - какое лицо, так и встречали
Брюква_и_Клюква    17.07.2019, 16:39
Оценка:  +9
Брюква_и_Клюква
Странные люди! Президента надо останавливать, чтобы задать ему непростые вопросы, например: почему бедность побеждена только у чиновников ОП? Где наши низкие тарифы?
T-REX2    17.07.2019, 16:46
Оценка:  -7
T-REX2
Все вопросы к Пэде и Гросе
Woodbrother    17.07.2019, 16:52
Оценка:  +3
Woodbrother
Вообще то презик у нас ЗЕ. С него и спрос.
GreenPeace!    17.07.2019, 16:53
Оценка:  -2
GreenPeace!
Зеленский не обещал понижение тарифов!! Даже не заикался об этом.
colavova    17.07.2019, 16:55
Оценка:  +1
colavova
тада можна и повысить...
Woodbrother    17.07.2019, 17:07
Оценка:  0
Woodbrother
GreenPeace! - врать некрасиво.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь