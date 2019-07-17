Мураев показал себя не с лучшей стороны, бегая от партии к партии - эксперт

Бегая от партии к партии Евгений Мураев ведет себя так, будто он не политик, а перебежчик. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Владимир Цибулько.

"Смотрю на потуги Евгения Мураева и его попытки пропиарить "Оппозиционный блок" и просто не понимаю, как вообще этот человек строит свою политическую деятельность? - пишет эксперт.

Политический эксперт напомнил, что в 2016 году Мураев покинул "Оппозиционный блок" из-за "недостаточной опозиционности".

"Я отлично помню брифинг 2016 года, где Мураев с помпой, хлопнув дверью, покинул этот самый "Оппоблок" как "недостаточно оппозиционный", а затем мочил его по всем статьям. Мало того – после он обвинил представителей ОБ в сговоре с властью. Очевидно, Евгению у Ахметова сильно недоплатили, вот он и взъелся на бывших коллег. Впрочем, позже Мураева "пригрели" в Администрации президента Порошенко. Видимо, там были более щедры, так как Евгений аж бегом кинулся выполнять "заказ" и попытался с потрохами продать своих соратников в СБУ. Однако прошло совсем немного времени (даже по меркам бурной украинской политики) – и Евгений Мураев возвращается во все тот же "Оппоблок". И не просто возвращается, а соглашается возглавить предвыборный список этой политической силы", – вспомнил политолог.

Он отметил, что такие перебежки со стороны Мураева не прошли незаметно для рейтингов "Оппоблока".

"Оно и понятно: Порошенко он после президентских выборов стал не нужен, деваться куда-то надо, да, видно, и Ахметов решил выделить бюджет под новую вывеску для ОБ, обновить старые лица новой симпатичной мордашкой. В общем, вырисовывается такой девиз Мураева: "Никаких принципов – только бабло". Но украинцы, я уверен, достойны гораздо более добропорядочных представителей в парламенте. И, судя по рейтингам "Оппоблока", они сами это прекрасно понимают", – резюмировал Владимир Цибулько.