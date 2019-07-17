Лидер сборной Укрины по футболу поддержал кандидатуру в парламент Духна по Кировоградской области

Экс-капитан киевского “Динамо“, лидер сборной Украины по футболу, а ныне полузащитник ангйлиского “Вест-Хема“ Андрей Ярмоленко записал видеообращение, в котором комментирует внеочередные парламентские выборы в Украине.

Андрей Ярмоленко поддержал своего двоюродного брата, кандидата в народные депутаты Украины на Кировоградщине, правоохранителя Владимира Духно.

“Знаю одного очень честного и порядочного человека, по совместительству моего брата — Духно Владимира Николаевича. Он баллотируется в депутаты Верховной Рады по 100-му избирательному округу Кировоградской области. Братан, я всегда с тобой“ - заявил Андрей Ярмоленко.

Также известно, что братья вместе выросли в деревне Черниговской области и оба увлекались фуболом. В итоге Андрей стал всемирно известным спортсменом, а Владимир – начальником управления защиты экономики в Кировоградской области, а в недалеком будущем, возможно, депутатом Верховной Рады Украины. На выборы идет самовидвиженцем, безпартийный. До этого опыта в политика не имел.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.