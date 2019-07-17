Минздрав закупит дополнительные вакцины против кори

Потребность в вакцинах в Украине постоянно растет. Общая их потребность превышает 5 млн доз.

Минздрав просил успеть разместить заказ по ценам 2018 года – 121,5 грн за дозу Минздрав Украины / Facebook

Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Такое постановление одобрил Кабинет министров, сообщает РБК-Украина в среду, 17 июля.

Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: почти 210 млн гривен с 2016 года и около 67 млн гривен с 2017 года.

Подчеркивается, что потребность в вакцинах постоянно растет, так как в Украине с 2018 года началась вторая волна вспышки кори с показателем в более 10 тысяч заболевших в месяц. Отмечается, что общая потребность в вакцинах превышает 5 млн доз.

В связи с тем, что вакцины нужно заказывать заранее, Минздрав просил успеть разместить заказ по ценам 2018 года – 121,5 грн за дозу.

Отмечается, что в ходе рассмотрения документ вызвал ряд возмущенных замечаний со стороны Госзазначейства и Минфина. В свою очередь и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун обвинила их в срыве закупок. Однако по итогу проект постановления утвердили.

Напомним, в Украине продолжает падать уровень заболеваемости корью. На 28-й неделе было зафиксировано 345 случаев заболевания – 180 взрослых и 165 детей.Всего с начала года в Украине корью заболели 56 105 человек, 18 умерли.

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