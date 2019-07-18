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Инна Костыря поддерживает инициативу Зеленского о полной перезагрузке действующей власти

Комментариев: 6
Инна Костыря поддерживает инициативу Зеленского о полной перезагрузке действующей власти

После избрания народным депутатом Инна Костыря войдет во фракцию "Слуги народа", потому что разделяет идеи, с которыми Владимир Зеленский шел на президентские выборы. Об этом она заявила во время встречи с избирателями на 91-ом избирательном округе в Киевской области. 

Об этом сообщают Украинские Новости.

"Я разделяю принципы, с которыми шел на президентские выборы Владимир Зеленский. Знаю его лично . Общалась с ним , до того как он стал политиком. 

Он нравится мне как человек, и с таким Президентом я хочу строить новую Украину. Но если  партия власти будет предлагать законы в интересах олигархов, я буду голосовать против", - заявила она.   

Костыря поддерживает инициативу Президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборов в органы местного самоуправления, чтобы сменить всю систему власти, а не только ее отдельных представителей.

"Наша власть на местах обросла кумовством и круговой порукой. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с коррупцией и безнаказаностью, а мнение простых людей просто игнорируется. Я согласна, с командой Зеленского, что свежие огруцы лучше соленых", - сказала она. 

15 июля представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил в эфире телеканала ICTV, что Зеленский настаивает на полной, а не частичной перезагрузке действующей системе власти. "Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", -  сказал Стефанчук.

Инна Костыря возглавляла Национальный дворец Украина, где неоднократно выступал "Квартал 95". Во время президентства Петра Порошенко Костыря была отстранена, а вместо нее назначен Роман Недзельский, который приходится мужем кумы Порошенко, нардепа Оксаны Белозир. 

Выиграв все суды, так и не восстановлена в должности прошлой властью.

В своей программе Инна Костыря  обещала поддерживать законы, направленные на выполнение судебных решений по материальной компенсации льготным категориям ("чернобыльцам", "афганцам", инвалидам, военнослужащим, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам и др.);  предоставление долгосрочных кредитов семьям для строительства и  приобретения жилья; развитие  производств, в первую очередь сельскохозяйственного, на территории Фастовского, Макаровского, Киево-Святошинского, Сквирского районов.

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Комментариев (6)
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ShakhterDonetsk    18.07.2019, 12:21
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
А что по этому поводу думает дворник с дома 5 по улице 20 лет без урожая ?
dron29    18.07.2019, 11:56
Оценка:  +2
dron29
Мало того что этой рожей завешана вся житомерская трасса, так ещё и БМ зализнул по самые нехочу))
ShakhterDonetsk    18.07.2019, 12:22
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Хто она такая ?
ShakhterDonetsk    18.07.2019, 12:22
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Хто она такая ?
ShakhterDonetsk    18.07.2019, 12:22
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
Хто она такая ?
dron29    18.07.2019, 12:30
Оценка:  0
dron29
Инна Костыря возглавляла Национальный дворец Украина, где неоднократно выступал "Квартал 95
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