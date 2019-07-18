Зеленский поручил проверить дотации агрохолдингу Косюка Мироновский хлебопродукт
Президент Украины Владимир Зеленский дал указание проверить дотации агрохолдинга Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка. Проверкой займутся правоохранительные и антикоррупционные органы.
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“В 2017-2018 гг. одному из самых крупных агрохолдингов Украины Мироновский хлебопродукт из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам“, - сказал Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в четверг, 18 июля.
Президент предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционерам дивидендов
Отметим, за два последних года совет директоров агрохолдинга МХП выплатил акционерам дивидентов примерно на 160 миллионов долларов. Чистая прибыль МХП в 2018 году составила $128 млн.
Как известно, с 3 июля по 8 декабря 2014 года Юрий Косюк занимал должность первого замглавы Администрации президента. Затем он был назначен на должность внештатного советника экс-президента Петра Порошенко.
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