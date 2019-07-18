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Зеленский поручил проверить дотации агрохолдингу Косюка Мироновский хлебопродукт

Комментариев: 1
Президент предложил силовикам сравнить суммы госдотаций МХП Косюка и суммы выплаченных дивидендов акционерам.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МХП Юрий Косюк
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МХП Юрий Косюк
president.gov.ua/liga.net

Президент Украины Владимир Зеленский дал указание проверить дотации агрохолдинга Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка. Проверкой займутся правоохранительные и антикоррупционные органы. 

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“В 2017-2018 гг. одному из самых крупных агрохолдингов Украины Мироновский хлебопродукт из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам“, - сказал Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в четверг, 18 июля.

Президент предложил правоохранительным и антикоррупционным органам сравнить сумму бюджетных дотаций, полученных МХП, и выплаченных акционерам дивидендов

Отметим, за два последних года совет директоров агрохолдинга МХП выплатил акционерам дивидентов примерно на 160 миллионов долларов. Чистая прибыль МХП в 2018 году составила $128 млн.

Как известно, с 3 июля по 8 декабря 2014 года Юрий Косюк занимал должность первого замглавы Администрации президента. Затем он был назначен на должность внештатного советника экс-президента Петра Порошенко.

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Теги: бизнес, дотации, дивиденды, Владимир Зеленский
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Комментариев (1)
alex-zol    18.07.2019, 14:08
Оценка:  0
alex-zol
ооо, тут есть что копать) хотя Шарий практически все уже показал.
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