Зеленский поручил проверить дотации агрохолдингу Косюка Мироновский хлебопродукт

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“В 2017-2018 гг. одному из самых крупных агрохолдингов Украины Мироновский хлебопродукт из госбюджета было выделено почти 2,5 млрд грн дотаций, так это называется. На самом деле, он не нуждается в государственной поддержке, потому что у него есть сверхприбыли и он ежегодно выплачивает огромные дивиденды своим акционерам“, - сказал Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в четверг, 18 июля.