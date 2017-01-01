В 217-м округе в Киеве выявили "сетку" по подкупу избирателей

Во время пресс-конференции в УНИАН, были представлены доказательства существования "сетки".

Кандидат в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 217 в Киеве Марьяна Безуглая заявляет о выявленной незаконной “сетке“ по подкупу избирателей в ее округе.

Об этом она сказала на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы собрали пресс-конференцию, чтобы донести до общества вопиющую ситуацию, которая сложилась в 217-м избирательном округе из-за деятельности кандидата в Верховную Раду Людмилы Костенко от партии “Европейская солидарность“. Наша цель – остановить массовый подкуп избирателей“, - сказала Безуглая.

Она напомнила, что на прошлой неделе в интернете начали распространяться материалы относительно так называемой “сетки Костенко“. “Дальше мы получили неопровержимые доказательства существования этой “сетки“. Речь идет о миллионах гривен, которые годами тратились на “черные“ методы ведения кампании“, - отметила кандидат.

По словам Безуглой, накануне были опубликованы “базы данных“. “По нашему мнению, источником являются сами же члены команды Костенко“, - сказала она.

На пресс-конференции было продемонстрировано эти “огромные базы данных жителей Оболони, где четко прописано, кто отвечает за дом, где указаны фамилии и номера телефонов, адреса людей, которые якобы считаются сторонниками“. “Сетка“ живет и работает“, - подчеркнула кандидат в депутаты и отметила, что на это должны обратить внимание правоохранительные органы.

Также на пресс-конференции были продемонстрированы записи телефонных разговоров с несколькими людьми из этой базы данных. По словам Безуглой, в этих списках - сотни жителей Оболони.

В “сетке“, отметила Безуглая, присутствует определенная иерархия, есть “старшие групп“. “Такие лица несут ответственность, в соответствии с нашим анализом, за связь с группами условных волонтеров, мобилизацию своих подопечных на различные мероприятия, например, встреча с мэром, который недавно приезжал агитировать в рабочее время. Распределение вознаграждений, отчетность перед источниками финансирования“, - сказала она.

Как заявила Безуглая, “такие “сетки“ отрабатывали на выборах Киевсовета, они работали на выборах президента“. “Эти “сетки“ задействованы и сейчас. Фактически, это одни и те же люди. Между ними распределены сферы влияния: дома, подъезды, детские площадки... Наш анализ показал, что методички не изменились. Потому что речь идет об одной и той же политсиле - “Блок Петра Порошенко“, которая просто сменила вывеску - “Европейская солидарность“, - сказала кандидат в депутаты.

В свою очередь, управляющий партнер Mitrax attorneys at law, адвокат Кирилл Фесик в очередной раз обратил внимание правоохранительных органов и общества на то, что в Киеве фактически действует “хорошо организованная преступная группировка, созданная с целью влияния и, фактически, искажения результатов выборов“.

“Мы считаем, что данная группа работает в Киеве уже много лет. Она имеет четкую иерархию и отработанную технологию“, - заявил он. По словам адвоката, на сегодняшний день по обращениям в правоохранительные органы проводятся следственные действия. “Расследовать данные преступления крайне трудно. Но мы хотим приложить все усилия для того, чтобы установить этих лиц. На сегодняшний день вызываются они уже на допрос. К сожалению, организаторы данных групп - их найти крайне трудно“, - сказал Фесик. Кроме того, по его словам, для реализации таких схем, о которых идет речь, необходимо значительное количество наличных средств, которые “не проходят через избирательные фонды, за которые никто не отчитывается“.

