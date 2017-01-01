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Названа стоимость летней продуктовой корзины

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За месяц продуктовая корзина украинцев подешевела на две гривны. Снижение стоимости произошло, в частности, за счет сезонных овощей.
Стоимость продовольственной корзины в июне снизилась на две гривны
Стоимость продовольственной корзины в июне снизилась на две гривны
УНН

Среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины украинца в июне составила 1 785 гривен. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает ТСН.

Отмечается, что за месяц стоимость продуктовой корзины снизилась на две гривны. Удешевление произошло за счет некоторых овощей, яиц и молокопродуктов.

В то же время картофель и фрукты дорожают уже второй месяц подряд.

Больше всего в продуктовой корзине украинца молокопродуктов, на втором месте – мясные изделия, далее идут хлебопродукты. Меньше всего места занимают яйца и масло.

Напомним, в июне впервые за год подешевели продукты. До этого в последний раз снижение цен наблюдалось в июле 2018 года.

По итогам мая рост цен в Украине замедлился. Потребительские цены в Украине в мае по сравнению с апрелем выросли на 0,7%.

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Теги: овощи, продукты, цены, продукты питания, молочная продукция
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Источник: korrespondent.net

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