Юрий Бойко: Сделайте свой выбор за настоящую, а не за фальшивую оппозицию.

Основатель Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко обратился к избирателям с призывом голосовать за настоящую оппозицию, чтобы в стране, наконец, был установлен мир.

«Каждый голос за фальшивую оппозицию, которая является политической фикцией, обманом, как и нынешняя недальновидная и недееспособна власть, идет в никуда и отдаляет Украину все дальше и дальше от мира. Достаточно войны, достаточно страданий. Пришла пора сделать выбор за мир и за жизнь », - заявил оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что словом «оппозиция» в стране прикрываются политические аутсайдеры, чтобы ввести избирателей в заблуждение и украсть голоса Оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.

«Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ - единственная политическая сила в Украине, в которой главным безоговорочным заданием является достижение мира. Нам доверяют миллионы украинский. А те, у кого нет шансов попасть в парламент, пытаются оттянуть голоса нашей партии, называя себя «оппозиционерами», - подчеркнул политик.

Он призвал прийти на избирательные участки 21 июля и выбрать настоящую оппозицию.

«Наш номер в избирательном бюллетене - номер 6. Приходите на участки и выбирайте мир и достойную жизнь», - подчеркнул Юрий Бойко.

