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Юрий Бойко: Сделайте свой выбор за настоящую, а не за фальшивую оппозицию.

Комментариев: 7
Юрий Бойко: Сделайте свой выбор за настоящую, а не за фальшивую оппозицию.

Основатель Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко обратился к избирателям с призывом голосовать за настоящую оппозицию, чтобы в стране, наконец, был установлен мир.
«Каждый голос за фальшивую оппозицию, которая является политической фикцией, обманом, как и нынешняя недальновидная и недееспособна власть, идет в никуда и отдаляет Украину все дальше и дальше от мира. Достаточно войны, достаточно страданий. Пришла пора сделать выбор за мир и за жизнь », - заявил оппозиционный политик.
Юрий Бойко отметил, что словом «оппозиция» в стране прикрываются политические аутсайдеры, чтобы ввести избирателей в заблуждение и украсть голоса Оппозиционной ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ.
«Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ - единственная политическая сила в Украине, в которой главным безоговорочным заданием является достижение мира. Нам доверяют миллионы украинский. А те, у кого нет шансов попасть в парламент, пытаются оттянуть голоса нашей партии, называя себя «оппозиционерами», - подчеркнул политик.
Он призвал прийти на избирательные участки 21 июля и выбрать настоящую оппозицию.
«Наш номер в избирательном бюллетене - номер 6. Приходите на участки и выбирайте мир и достойную жизнь», - подчеркнул Юрий Бойко.
 

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Комментариев (7)
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Бигсэм    19.07.2019, 12:24
Оценка:  +1
Бигсэм
Поддержу.
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:36
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Очередную еврейскую конторку? Мозги вообще есть у тебя?
Бигсэм    19.07.2019, 12:50
Оценка:  +1
Бигсэм
Откуда они у меня, всё тебе досталось.
krolikoff_net    19.07.2019, 12:18
Оценка:  -1
krolikoff_net
Как поживают вышки бойко, купленныен по сказочной цене ?
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:13
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
"Нам доверяют миллионы украинский."
alex-zol    19.07.2019, 11:51
Оценка:  0
alex-zol
Бойко вместе с петей на зону!
ВосставшийИзБана    19.07.2019, 12:08
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
На сегодняшний день Бойко вместе с Рабиновичем.
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