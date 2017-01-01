Кандидату по 113 округу Владимиру Струку грозит до 7 лет тюрьмы

Кандидату по 113 округу Владимиру Струку грозит тюрьма за обман избирателей. На протяжении длительного времени Владимир Струк утверждает, что является кандидатом от “Оппозиционной платформы - За жизнь“, что является ложью. Он распространяет поддельные агитационные материалы незаконно используя символику партии ОПЗЖ. В партии уже заявили, что Струк не имеет никакого отношения у данному кандидату, а разрешение на использование их символики - они не давали. В партии также подчеркнули, что их единственный кандидат по 113 округу - Александр Лукашев.

- Согласно утвержденным спискам на внеочередных выборах народных депутатов Украины на 113-м округе партию “Оппозиционная платформа ‒ За жизнь“ представляет Александр Лукашев. Владимир Струк не является кандидатом в депутаты от партии “Оппозиционная платформа ‒ За жизнь“. Владимир Струк, используя партийную символику и указывая на принадлежность к партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“, вводят в заблуждение общественность и избирателей, - заявил политсовет партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“.

За ложную агитацию, считают эксперты “Ассоциации политических юристов“, Струку вероятно придется отвечать перед судом. Действия Струка, говорят юристы, являются уголовным преступлением, поскольку направлены на препятствование свободному осуществлению избирательного права в сочетании с обманом. За это Струку грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.