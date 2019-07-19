Смерть сотрудника АП Порошенко: обнародованы результаты экспертизы

Судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы свидетельствуют, что смерть Александра Бухтатого наступила не в результате телесных повреждений.

Экспертизы свидетельствуют, что смерть сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого в 2019 году наступила не в результате телесных повреждений. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии Украинской правде.

"В рамках следствия эксперты провели судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизы. Согласно их выводам, телесные повреждения, зафиксированные на теле погибшего, имеют признаки легкого телесного повреждения, вызывающего кратковременное расстройство здоровья. Повреждения были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти и не имеют причинно-следственной связи с его смертью, - сообщила Максимец.

"Учитывая то, что результаты проведенных экспертиз не дали исчерпывающих ответов на вопрос об обстоятельствах гибели этого человека, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы", - добавила она.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на 46-летнего сотрудника АП, тело которого со следами телесных повреждений 14 марта 2019 года было найдено возле гаражей на улице Баггоутовской.

Напомним, весной в Киеве возле церкви нашли труп сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого 1973 года рождения. Погибший был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Следователи установили, что двое злоумышленников нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской карточкой, и скрылись с места совершения преступления.

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