Активисты рассказали о скандальных подробностях карьеры кандидата в нардепы Виктории Мухи

Виктория Муха, которая была помощницей известного депутата и бизнесмена Александра Третьякова 8 лет, после крупного скандала решила баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом говорится в расследовании активистов “Чесно“, сообщает Апостроф.

С 2005 года Муха работала в комитете Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства и представляла политическую силу “Наша Украина“. В 2007 году была советником главы Секретариата президента Украины Виктора Ющенко. С 2008 года начала работать с Третьяковым.

Затем при содействии Третьякова стала депутатом Киевсовета в 2014 году от партии “УДАР – Солидарность“ по округу №46 в Святошинском районе Киева.

В качестве депутата Киевсовета, за год ничем себя не проявила, а в 2015 году прошла в Киевсовет уже по округу №94 (Беличи и Новобеличи) от Блока Петра Порошенко “Солидарность“, после чего возглавила комиссию по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

На этой должности она попала в громкий скандал - ее позиция по поправкам к проекту решения Киевсовета о создании на Почтовой площади музея с уникальными артефактами (древняя улица с остатками усадеб и множеством материальных свидетельств времен Ярослава Мудрого, исторический памятник времен одиннадцатого века) сыграла на руку застройщику площади, который собрался залить памятку бетоном и возвести на этом месте ТРЦ.

“Этот участок был отдан под застройку еще во времена президентства Януковича - без проведения надлежащей археологической экспертизы. Возник конфликт относительно будущего этого участка, в котором столкнулись интересы общины Киева и историков с одной стороны и компании-застройщика - с другой“, - рассказывали активисты движения “Чесно“.

По их словам, вначале руководитель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха была якобы на стороне столичной общины, даже посещала Краков с целью ознакомления с похожими проектами по сохранению исторических памятников.

“Но со временем ее риторика изменилась. Она начала продвигать идею поиска компромисса с застройщиком, а комиссия, которую она возглавляла, затормозила проект решения по защите достопримечательности на Почтовой“, - рассказывают активисты.

Музей на Почтовой удалось отстоять, а Виктория Муха отправилась баллотироваться в Верховную Раду.

В общественном движении “Чесно“ рассказали, что в агитационных палатках кандидата Мухи, просили жителей округа предоставить персональные данные, якобы для бесплатного медобследования

“Это никакая не запись на медобследование, а анкета про поддержку Мухи на парламентских выборах и предложения относительно первых шагов“, - отметили активисты.