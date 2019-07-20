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Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД

Комментариев: 7
С венгерским ирредентизмом также столкнулась Сербия, Словакия и Румыния, заявил украинский дипломат.
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и Егор Божок
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто и Егор Божок
МИД Украины

Власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на территории Украины. Об этом в интервью Голосу Америки заявил временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Егор Божок.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территори - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", - заявил Божок.

Дипломат отметил, что этого Венгрия уже добилась в Сербии. С этим также сталкиваются Словакия и Румыния, добавил Божок.

По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - пояснил дипломат.

Обострение между Украиной и Венгрией произошло на этой неделе, когда на Закарпатье приехал венгерский министр иностранных дел Петер. 

Позже Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду. 

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Теги: Венгрия, МИД Украины, Закарпатье, Виктор Орбан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Детонатор    20.07.2019, 23:47
Оценка:  -3
Детонатор
Венгры, пожалуйста, создайте свой анклав на территории от Луганска до Ужгорода - никто возражать не будет.
ВАТА_FUCK    21.07.2019, 00:00
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Китайцы, создавайте свой анклав от Приморья, до Калининграда, такая же херня
ВАТА_FUCK    20.07.2019, 23:23
Оценка:  +2
ВАТА_FUCK
Австро-Венгрия была такой же оголтелой "империей" как и расися! От того и повадки такие же, оголтелые!
ВосставшийИзБана    20.07.2019, 23:08
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Венгры братья по крови мокшанам. Вот и чудят они одинаково.
Зорян_и_Шкиряк    20.07.2019, 23:13
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Да-да! Уже надо готовиться биться на два фронта - теперь и с НАТОй!
Пойдёте служить на войну , товарищ Боцман? С кем предпочитаете сражаться?
ВосставшийИзБана    20.07.2019, 23:18
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
У Европы уже поднакопилось вопросов к мадьярам.
ВАТА_FUCK    20.07.2019, 23:20
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Под остроумного косишь? Коси в другую сторону!
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