Венгрия хочет создать анклав на Закарпатье - МИД

С венгерским ирредентизмом также столкнулась Сербия, Словакия и Румыния, заявил украинский дипломат.

Власти Венгрии стремятся создать венгерский анклав на территории Украины. Об этом в интервью Голосу Америки заявил временно исполняющий обязанности главы украинского МИД Егор Божок.

"Осложнения в украинско-венгерских отношениях происходят не из Украины. Основной проблемой является так называемый венгерский ирредентизм (воссоединение территори - ред.), который ослепил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его соратников", - заявил Божок.

Дипломат отметил, что этого Венгрия уже добилась в Сербии. С этим также сталкиваются Словакия и Румыния, добавил Божок.

По его словам, в последние годы это создает проблему не только для Украины, но и для ряда стран-членов ЕС.

"Ключевым расхождением между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, которые живут на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю - Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины", - пояснил дипломат.

Обострение между Украиной и Венгрией произошло на этой неделе, когда на Закарпатье приехал венгерский министр иностранных дел Петер.

Позже Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду.

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