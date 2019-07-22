Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сергей Пашинский не проходит в ВР, уступает место кандидату из Слуги народа

Комментариев: 1
Сергей Пашинский баллотировался в 64 округе в Житомирской области .
Сергей Пашинский рискует не попасть в Раду нового созыва
Сергей Пашинский рискует не попасть в Раду нового созыва
facebook.com/people/Сергій-Пашинський

В соответствии с результатами голосования по 64-му избирательному округу в Житомирской области Сергей Пашинский может не пройти в Верховную Раду.

Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

Читай также: За Савченко проголосовали восемь человек

ЦИК опубликовал результаты голосования по итогам подсчета 61,20% голосов. В гонке лидирует кандидат от Слуги народа Вячеслав Сигачов, который набрал 28,74%.

Высокие результаты также показал член фракции БПП и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента и организации работы Владимир Арешонков – 26,51%. Сергей Пашинский же набрал всего 17,62%.

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Сергей Пашинский, Вячеслав Сигачов, Владимир Арешонков, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
WTF2wtf    22.07.2019, 15:32
Оценка:  +2
WTF2wtf
Не знаю кто там лидирует по округу, но такому поцу, как Пашинский, нехрен делать в Раде
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь