За предыдущее перемирие погибли 49 военных

За время весеннего перемирия украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.

С наступлением перемирия 21 июля обстрелы на Донбассе почти прекратились facebook.com/theministryofdefence.ua

Из-за нарушения режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта, 49 военных погибли, 307 получили ранения. Об этом заявил полпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 25 июля, сообщает Укринформ

"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался в Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших", - сказал он.

"Чтобы сделать прекращении огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было договорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации други положений Минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - сказал Цымбалюк.

Отметим, с 21 июля на Донбассе зафиксировано три случая нарушения перемирия. За это время ранение получил один военный.

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