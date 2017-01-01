Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За предыдущее перемирие погибли 49 военных

Комментариев: 0
За время весеннего перемирия украина потеряла почти полсотни военных, более 300 получили ранения.
С наступлением перемирия 21 июля обстрелы на Донбассе почти прекратились
С наступлением перемирия 21 июля обстрелы на Донбассе почти прекратились
facebook.com/theministryofdefence.ua
Из-за нарушения режима прекращения огня, который начался на Донбассе в начале марта, 49 военных погибли, 307 получили ранения. Об этом заявил полпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 25 июля, сообщает Укринформ.
 
 
"Начиная с предыдущего режима прекращения огня, который начался в Донбассе в начале марта этого года, потери украинских военнослужащих составили 356 человек, среди которых 49 погибших", - сказал он.
 
Дипломат отметил почти нулевое число нарушений нового перемирия с 21 июля.
 
"Чтобы сделать прекращении огня всеобъемлющим, устойчивым и неограниченным, как это было договорено в Минске 17 июля, мы должны двигаться вперед по пути имплементации други положений Минских договоренностей, прежде всего, вывод тяжелого вооружения, иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - сказал Цымбалюк.
 
Отметим, с 21 июля на Донбассе зафиксировано три случая нарушения перемирия. За это время ранение получил один военный.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Потери Украины в АТО, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь