Депутат Киеврады Антон Дрепин помог частнику захватить коммунальный пляж на Трухановом острове

За незаконным захватом участка коммунального пляжа на Трухановом острове, где теперь расположен клуб “Южный берег Киева“, стоит депутат от “Солидарности“, член бюджетной комиссии Киеврады Антон Дрепин. Об этом пишут Вести со ссылкой на politeka.net.

Напомним, часть пляжа незаконно огородили еще в 2015 году. Предприниматель Павел Головатюк арендовал на Трухановом острове бетонное покрытие площадью 180 кв. метров — для точки общепита под названием “ЮБК“. Однако вместо с бетонной площадкой ему отошли еще 1620 кв. метров, на которых без разрешений и согласований “выросли“ кафе. Несмотря на то, что Труханов остров имеет статус рекреационной зоны, и строительство здесь запрещено. Территорию охраняет частная охрана, а за вход на коммунальный пляж с киевлян незаконно взимается плата.

Как пишет издание, получить землю Головатюку помог депутат Антон Дрепин, которому принадлежит скейтпарк “Gavanь“, расположенный неподалеку от “ЮБК“.

Еще в 2017 году Киеврада создавала временную контрольную комиссию по проверке законности размещения МАФов на Трухановом острове, а также по проверке законности передачи земельных участков в собственность или пользование. В ее состав вошел и Антон Дрепин, который должен был проверять законность собственного же бизнеса, а также бизнеса своих партнеров. По прошествии двух лет работы комиссия так и не опубликовала ни одного отчета.

Напомним, Антон Дрепин — депутат Киеврады трех советов. В 2014 году он проходил по делу о присвоении денег в особо крупных размерах КП “Киевжилспецэксплуатация“ при строительстве Театра на Подоле к Евро-2012. Исходя из материалов дела, подрядчик получил 32 млн грн, а работ выполнил всего на 300 тыс. грн.