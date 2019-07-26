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Климкин встретился с Волкером в Киеве

Комментариев: 1
Ранее Рада отказалась уволить Климкина, и он ушел в формальный отпуск - теперь говорит, что ради встречи с Волкером надел костюм.
Павел Климкин встретился с Куртом Волкером
Павел Климкин встретился с Куртом Волкером

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин встретился в Киеве со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Информация об этом появилась на странице Veteran Hub в Facebookв четверг, 25 июля.

Павел Климкин сообщил о встрече на публичном обсуждении деятельности МИД Украины с ветеранами, видеозапись которого размещена на странице министра в Facebook.

"Я сегодня в костюме, хотя в отпуске, так как встречался с Куртом Волкером. Должен быть минимальный протокол", - отметил Климкин.

Ранее сообщалось, что Рада не смогла сменить министра иностранных дел. Верховная Рада на заседании в четверг, 11 июля, не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить его преемником Вадима Пристайко. Отказ Рады его уволить Климкин прокомментировал, сказав, "а я в отпуске, слушаю музыку".

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Теги: Украина-США, МИД Украины, Климкин, Павел Климкин, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    26.07.2019, 02:09
Оценка:  0
Антибес
Этому забавному картавому козлу клоунский колпак гораздо больше бы подошёл чем костюм.
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