НБУ: Реальная зарплата превысила уровень 2013 года
Реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года. Об этом сообщается в Инфляционном отчете за июль 2019 года Национального банка Украины, опубликованном в пятницу, 26 июля.
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В начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности.
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Эксперты НБУ напомнили, что в последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. С одной стороны, это обусловлено их восстановлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов. С другой, это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением МЗП в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.
В то же время, несмотря на рост за последние 15 лет, производительность труда в Украине существенно ниже, чем в соседних странах (по оценкам МОТ), что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности украинской экономики.
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“Одним из весомых факторов повышения производительности является обеспечение макроэкономической стабильности. В частности, снижение и удержание инфляции на стабильно низком уровне увеличит стимулы к наращиванию капитальных инвестиций. Улучшение качества государственного регулирования также является предпосылкой благоприятного бизнес-климата, а повышение качества образования на всех уровнях улучшит соответствие системы образования потребностям рынка труда. Также модернизация законодательства в сфере рынка труда повысит его гибкость, а, соответственно, и производительность труда“, - говорится в обзоре.
Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда Шаптала получила 400 тыс грн в июне. В итоге на руки ей выдали 318 946, 48 грн.
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ЧТО ты здесь втюхиваеш про какой то реальный сектор экономики своих друзей. Лучше расскажи как повысились зарплаты учителей, врачей и рабочих.
А на сколько повысились тарифы на воду, электричество, газ при Порохе. Повышение тарифов, это условие МВФ, у которого твой Порох набрал траншей.
Зачем так гнать???
быдлобот путинский ...
Намного лучше теперь на захваченном россией Донбассе, чем в той же Одессе, в Днепре, в Киеве?
Конченые ...
ты можешь только гордиться тем, что через 5 лет оккупации россией Донбасса, там эти зарплаты ниже в несколько раз ... цены явно не ниже.
Гордись, быдляк оккупантов ... ради этого вы войну ведете и убиваете укринцев, ради разграбления Донбасса?