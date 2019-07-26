Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ: Реальная зарплата превысила уровень 2013 года

Комментариев: 15
До докризисного уровня выросли не только зарплаты, но и производительность труда. При этом оба показателя росли значительными темпами.
Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года
Реальная зарплата в Украине превысила уровень 2013 года
flickr.com

Реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года. Об этом сообщается в Инфляционном отчете за июль 2019 года Национального банка Украины, опубликованном в пятницу, 26 июля.

Читай также: За полгода Порошенко заработал более полмиллиарда - декларация

В начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности.

 

Читай также: Стало известно, сколько зарабатывают украинские программисты

Эксперты НБУ напомнили, что в последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. С одной стороны, это обусловлено их восстановлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов. С другой, это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением МЗП в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.

В то же время, несмотря на рост за последние 15 лет, производительность труда в Украине существенно ниже, чем в соседних странах (по оценкам МОТ), что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности украинской экономики.

 

Читай также: Премии и надбавки в 5 раз больше, чем оклад: Зарплата Гриневич за июнь

“Одним из весомых факторов повышения производительности является обеспечение макроэкономической стабильности. В частности, снижение и удержание инфляции на стабильно низком уровне увеличит стимулы к наращиванию капитальных инвестиций. Улучшение качества государственного регулирования также является предпосылкой благоприятного бизнес-климата, а повышение качества образования на всех уровнях улучшит соответствие системы образования потребностям рынка труда. Также модернизация законодательства в сфере рынка труда повысит его гибкость, а, соответственно, и производительность труда“, - говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда Шаптала получила 400 тыс грн в июне. В итоге на руки ей выдали 318 946, 48 грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: зарплаты, НБУ, доходы, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
birtov1990    26.07.2019, 18:03
Оценка:  -4
birtov1990
Woodbrother
ЧТО ты здесь втюхиваеш про какой то реальный сектор экономики своих друзей. Лучше расскажи как повысились зарплаты учителей, врачей и рабочих.
А на сколько повысились тарифы на воду, электричество, газ при Порохе. Повышение тарифов, это условие МВФ, у которого твой Порох набрал траншей.
Woodbrother    26.07.2019, 18:15
Оценка:  0
Woodbrother
При порохе росла экономика и росли зарплаты. При зе экономика умирает, а врачам и учителям суют подачку по 4000грн , что бы не гавкали. Вот и вся история. Средняя квартплата при порохе летом 1500 грн, зимой 4000 грн. Средння зарплата свыше 10 000 грн. За меньшие сумы никто не работал
Л_о_л_а    26.07.2019, 17:36
Оценка:  -4
Л_о_л_а
вранье
Котофунтик    26.07.2019, 16:44
Оценка:  -1
Котофунтик
Брехуны.Это сравнили зарплату Коболева с зарплатой всех слесарей))) И вышла средняя температура по больнице))
Woodbrother    26.07.2019, 17:13
Оценка:  -6
Woodbrother
При Порошенко средняя реальная зарплата подошла к цифрам 650-700 долларов. При ЗЕ средняя зарплата резко рухнула до показатея 153 доллара. Все производство стоит, но ЗЕ филы этого не замечают. они все обдолбанные и ждут от своего кумира чуда
Woodbrother    26.07.2019, 17:14
Оценка:  -6
Woodbrother
И чужо уже на горизонте. Клоун ЗЕ повысит тарифы на воду и эленктричество уже в сентябре. ЗЕ бахнутые на голову будут в эйфории благодарить своего кумира за такую трогательную радость.
WTF2wtf    26.07.2019, 17:21
Оценка:  +5
WTF2wtf
Woodbrother, ты щас на приколе?
Зачем так гнать???
Woodbrother    26.07.2019, 17:23
Оценка:  -5
Woodbrother
У меня многшо друзей и знакомых в реальном секторе экономики. В прошлом году у них зарплаты попрыгали до 16000-17500 грн. Сейчас повсеместный упадок. Тому що ЗЕ.
Ira0956    26.07.2019, 16:42
Оценка:  -7
Ira0956
Захватившие власть на Украине «патриоты», ежедневно по пять раз исполняющие гимн «Ще не вмерла», не смогли обеспечить рост благосостояния населения, зато превратили бывшую советскую республику в колонию наднациональных финансовых структур.
Ira0956    26.07.2019, 16:42
Оценка:  -7
Ira0956
Об этом на круглом столе в Киеве заявил народный депутат Украины VI, VII созывов Олег Зарубинский
WTF2wtf    26.07.2019, 16:48
Оценка:  +6
WTF2wtf
Так поделись успехами товей россии в захваченных Луганске, Донецке, Шахтерске, Енакиево, Макеевке,
быдлобот путинский ...
Намного лучше теперь на захваченном россией Донбассе, чем в той же Одессе, в Днепре, в Киеве?

Конченые ...
Брюква_и_Клюква    26.07.2019, 16:52
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Вы Ируся, видимо, совсем юная и не знаете, но Украину в колонию "наднациональных финансовых структур" превратили еще Кравчук с Кучмой
Ira0956    26.07.2019, 16:34
Оценка:  -5
Ira0956
А чё там с ценами? Небось, выросли поболее зарплат? ))
WTF2wtf    26.07.2019, 16:38
Оценка:  +5
WTF2wtf
Быдлобот путиснкий,
ты можешь только гордиться тем, что через 5 лет оккупации россией Донбасса, там эти зарплаты ниже в несколько раз ... цены явно не ниже.
Гордись, быдляк оккупантов ... ради этого вы войну ведете и убиваете укринцев, ради разграбления Донбасса?
Woodbrother    26.07.2019, 16:31
Оценка:  -3
Woodbrother
Туфта 100% !
Ira0956    26.07.2019, 16:35
Оценка:  -5
Ira0956
Ну ясен пень! ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь