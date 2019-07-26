НБУ: Реальная зарплата превысила уровень 2013 года

До докризисного уровня выросли не только зарплаты, но и производительность труда. При этом оба показателя росли значительными темпами.

Реальные заработные платы в среднем по экономике в 2018 году превысили уровень докризисного 2013 года. Об этом сообщается в Инфляционном отчете за июль 2019 года Национального банка Украины, опубликованном в пятницу, 26 июля.

Читай также: За полгода Порошенко заработал более полмиллиарда - декларация

В начале 2019 года реальные заработные платы продолжали расти значительными темпами, превышая темпы роста производительности.

Читай также: Стало известно, сколько зарабатывают украинские программисты Эксперты НБУ напомнили, что в последние годы рост реальных заработных плат существенно ускорился. С одной стороны, это обусловлено их восстановлением после резкого падения во время кризиса 2014-2015 годов. С другой, это вызвано отражением миграционных процессов, значительным повышением МЗП в 2017 году и углублением диспропорций между спросом и предложением рабочей силы.

В то же время, несмотря на рост за последние 15 лет, производительность труда в Украине существенно ниже, чем в соседних странах (по оценкам МОТ), что в свою очередь сказывается на конкурентоспособности украинской экономики.

Читай также: Премии и надбавки в 5 раз больше, чем оклад: Зарплата Гриневич за июнь “Одним из весомых факторов повышения производительности является обеспечение макроэкономической стабильности. В частности, снижение и удержание инфляции на стабильно низком уровне увеличит стимулы к наращиванию капитальных инвестиций. Улучшение качества государственного регулирования также является предпосылкой благоприятного бизнес-климата, а повышение качества образования на всех уровнях улучшит соответствие системы образования потребностям рынка труда. Также модернизация законодательства в сфере рынка труда повысит его гибкость, а, соответственно, и производительность труда“, - говорится в обзоре.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда Шаптала получила 400 тыс грн в июне. В итоге на руки ей выдали 318 946, 48 грн.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.