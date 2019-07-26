В Окружном админсуде Киева рассказали об обысках

Следственные действия в помещении суда продолжаются уже более шести часов, работники заблокированы, заявляют в ОАСК.

Окружной админсуд Киева заявляет о грубом неправомерном вмешательстве в работу суда со стороны работников Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ОАСК в пятницу, 26 июля.

"Сегодня, 26 июля 2019 года, работниками НАБУ и ГПУ осуществляется грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда города Киева - сейчас проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда", - говорится в заявлении.

В ОАСК отметили, что следственные действия проводятся "по старому известному сценарию" - то есть на основании определения суда "с нарушением территориальной подсудности дела". Ходатайство о проведении обыска было подано следственным Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, который находится в Чернигове, уточнили в суде.

Также в заявлении отметили, что указанное структурное подразделение ГПУ было создано для расследований дел Майдана под руководством Сергея Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого Управления.

"Работнику аппарата Окружного административного суд Киева была продемонстрирована ксерокопия вступительной и резолютивной части постановления Деснянского суда города Чернигова о проведении обысков в ОАСК, после чего работники НАБУ и ГПУ фактически заблокировали работу суда. С их устных сообщений стало известно, что одной из причин проведения обысков являются дела относительно полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, находящихся в производстве Окружного административного суда города Киева. Неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитацию", - заявили в суде.

Также отмечается, что следственные действия в помещении суда продолжаются уже более шести часов.

"Обыски продолжаются более 6 часов, судьи и работники аппарата суда остаются заблокированными, связи с ними нет. Планируемый брифинг ОАСК по поводу сложившейся ситуации, не состоялся, ведь судьи физически не могли выйти к журналистам. Когда будет возобновлена работа суда - пока не известно", - сообщили в суде.

Как сообщалось, ГПУ совместно с НАБУ провели ряд следственных действий в Окружном админисуде Киева. В Генпрокуратуре заявляют, что деятельность суда представляет угрозу нацбезопасности.

Также НАБУ опубликовало видео переговоров судей админсуда.

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