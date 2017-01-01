Коррупционный скандал: управление полиции Одесской области вывели за штат

Всем руководителям местной патрульной полиции дадут квалификационную оценку и проведут аттестацию. Причиной этому стали результаты проверок после заявления одной из сотрудниц о взятках в ведомстве.

Личный состав управления патрульной полиции в Одесской области вывели за штат с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 26 июля.

"Во время совещания были рассмотрены вопросы работы подразделения и объявлен приказ Национальной полиции Украины о проведении реорганизации строевых подразделений управления патрульной полиции в Одесской области и командиров батальонов и рот с целью предоставления им квалификационной оценки с последующей аттестацией каждого. Сейчас весь личный состав управления патрульной полиции в Одесской области выведен за штат ", - говорится в сообщении.

Командиры подразделений, которые ранее занимали должности в управлении, командированы для прохождения службы в отдел патрульной полиции в АР Крым и Севастополе.

На два месяца в подразделение командированы лучшие командиры из других управлений, они будут нести службу на территории Одессы и области. Кроме того, личному составу представили нового заместителя начальника управления патрульной полиции в Одесской области Дмитрия Кисличенко, который до недавнего времени занимал должность командира батальона управления патрульной полиции Винницкой области.

В рабочем совещании приняли участие первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, глава Одесского управления Департамента внутренней безопасности Ярослав Кирсанов и заместитель главы ГУ ЧП в Одесской области Сергей Махотин.

Напомним, что 7 июля руководителя патрульной полиции Одесской Юрия Рыбака отстранили от исполнения обязанностей на время проверки ряда заявлений его подчиненной Зои Мельник о взяточничестве и неэффективности работы этой структуры. Заявления проверяла дисциплинарная комиссия.

Ранее патрульная Мельник регулярно писала критические посты в Facebook о работе управления патрульной полиции в Одессе, рассказывая о систематическом взяточничестве, установленные "планы" от руководства на количество штрафов, другие проблемы в работе ведомства.

После этого сержант Мельник, по ее словам, начала получать угрозы, а на работе ей создали "невыносимые условия", чтобы она уволилась.

Напомним, что ранее в НАБУ заявили, что экс-глава полиции Одесской области украл семь контейнеров сигарет. Позже СМИ сообщили, что экс-глава полиции Одессы задержан.

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