Избрана мера пресечения экс-главе полиции Одесщины

Прокуроры просили арестовать Дмитрия Головина с альтернативой залога более 23 млн гривен. Защита настаивала на том, чтобы ему вообще не избирали меру пресечения.

Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест экс-начальника полиции Одесской области Дмитрий Головина, подозреваемого в хищении вещественных доказательств. Об этом сообщает Украинская правда в субботу, 26 июля.

"Применить к подозреваемому Головину Дмитрия Валерьевичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив последнему покидать место своего проживания круглосуточно. Срок содержания под домашним арестом определить до 25 сентября 2019 года включительно", – говорится в вердикте суда.

Также Головину запрещено отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован без разрешения прокурора и суда. Ему неьзя общаться с подозреваемымию.

Кроме того, Дмитрий Головин должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 23 млн 133 тысяч гривен. Они считают, что экс-чиновник может скрываться от следствия на оккупированных территориях, где у него с женой якобы есть недвижимость.

Также прокуроры апеллировали к тому, что двое других подозреваемых по делу, заместитель Головина и предприниматель, уже скрываются от правоохранителей. По словам прокуроров, жены Головина и его заместителя Константина Гейко одновременно приобрели квартиры по соседству, что свидетельствует о связи подозреваемых.

В то же время сам Головин во время заседания заявил о несоответствии информации в материалах дела. В частности, в выписке о якобы его квартире на Луганщине собственником имущества указан его полный тезка, но 1973 года рождения (Головин родился в 1975 году).

Защита считала ходатайство об аресте необоснованными и просила не избирать меру пресечения вообще. Адвокаты говорили, что Головин не собирается скрываться. В частности, он дважды в течение года был на отдыхе за границей и возвращался, проводил рабочие совещания с НАБУ по установлению обстоятельств дела.

Напомним, 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника облуправления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко. Их обвиняют в растрата имущества и злоупотребление властью или служебным положением.

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