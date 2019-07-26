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Избрана мера пресечения экс-главе полиции Одесщины

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Прокуроры просили арестовать Дмитрия Головина с альтернативой залога более 23 млн гривен. Защита настаивала на том, чтобы ему вообще не избирали меру пресечения.
Дмитрий Головин под домашним арестом до 25 сентября
Дмитрий Головин под домашним арестом до 25 сентября
Одесса News

Соломенский районный суд Киева отправил под домашний арест экс-начальника полиции Одесской области Дмитрий Головина, подозреваемого в хищении вещественных доказательств. Об этом сообщает Украинская правда в субботу, 26 июля.

"Применить к подозреваемому Головину Дмитрия Валерьевичу мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив последнему покидать место своего проживания круглосуточно. Срок содержания под домашним арестом определить до 25 сентября 2019 года включительно", – говорится в вердикте суда.

Также Головину запрещено отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован без разрешения прокурора и суда. Ему неьзя общаться с подозреваемымию.

Кроме того, Дмитрий Головин должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 23 млн 133 тысяч гривен. Они считают, что экс-чиновник может скрываться от следствия на оккупированных территориях, где у него с женой якобы есть недвижимость.

Также прокуроры апеллировали к тому, что двое других подозреваемых по делу, заместитель Головина и предприниматель, уже скрываются от правоохранителей. По словам прокуроров, жены Головина и его заместителя Константина Гейко одновременно приобрели квартиры по соседству, что свидетельствует о связи подозреваемых.

В то же время сам Головин во время заседания заявил о несоответствии информации в материалах дела. В частности, в выписке о якобы его квартире на Луганщине собственником имущества указан его полный тезка, но 1973 года рождения (Головин родился в 1975 году).

Защита считала ходатайство об аресте необоснованными и просила не избирать меру пресечения вообще. Адвокаты говорили, что Головин не собирается скрываться. В частности, он дважды в течение года был на отдыхе за границей и возвращался, проводил рабочие совещания с НАБУ по установлению обстоятельств дела.

Напомним, 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника облуправления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко. Их обвиняют в растрата имущества и злоупотребление властью или служебным положением.

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Теги: Киев, суд, Одесса, полиция, арест, задержание
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Источник: korrespondent.net

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