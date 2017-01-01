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В Украине объявили штормовое предупреждение

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До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях ожидаются дождь, град и шквалы.
Ожидаются дожди, град и шквалы
Ожидаются дожди, град и шквалы
acc.cv.ua

В Украине объявлено штормовое предупреждение - ожидается дождь, град и шквалы. Об этом сообщил Укргидрометцентре.

"До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный ливень затопил Ровно. Буквально за пару минут улицы города превратились в "венецианские каналы", а транспорт оказался парализованным.

Погода на выходные: жара до +32 и дожди

 

 

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Теги: погода, град, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, штормовое предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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