Кабмин ликвидировал офис по евроинтеграции

В правительстве сообщили, что это была старая недействующая структура, поэтому приняли такое техническое решение.

Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля, сообщает Европейская правда.

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в тексте постановления.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина.

Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, генеральным директором которого с декабря 2017 года является Ольга Стефанишина.

"Это было техническое решение о ликвидации старой недействующей структуры. Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации даже не поднималась на заседаниях правительства", - пояснила Ольга Стефанишина.

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