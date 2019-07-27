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Кабмин ликвидировал офис по евроинтеграции

Комментариев: 2
В правительстве сообщили, что это была старая недействующая структура, поэтому приняли такое техническое решение.
Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции
Кабмин ликвидировал правительственный офис по евроинтеграции
Корреспондент.net

Кабинет министров постановил ликвидировать правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 24 июля, сообщает Европейская правда.

"Ликвидировать Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, Департамент по вопросам государственного управления, Департамент по вопросам региональной политики, Департамент обеспечения документооборота и контроля", - говорится в тексте постановления.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о ликвидации ведомства вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, а старой структуры в секретариате Кабмина.

Сейчас его функции выполняет структура с очень похожим названием - Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции, генеральным директором которого с декабря 2017 года является Ольга Стефанишина.

"Это было техническое решение о ликвидации старой недействующей структуры. Ныне действующий правительственный офис продолжает работу, возможность его ликвидации даже не поднималась на заседаниях правительства", - пояснила Ольга Стефанишина.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой. Успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО – главные темы разговора президентов.

 

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Теги: офис, Кабмин Украины, Евроинтеграция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ЗаУкраину    27.07.2019, 19:19
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Давно пора прикрыть конторку "рога и копыта", а мадам кЛимпуш на помойку.
Michael2811    27.07.2019, 16:09
Оценка:  -1
Michael2811
А их за шо???
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