ПЦУ создала викариат в Румынии
Викариат будет подчинен митрополиту Епифанию, у него будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.
Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине, сообщает пресс-служба ПЦУ.
Викариат - аналог епархии, будет подчинен митрополиту Епифанию. Также у румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.
Права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, в сотрудничестве с Румынской православной церковью.
Напомним, что Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины.
28 июля в Киеве ПЦУ проведет Крестный ход.
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