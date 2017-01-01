ПЦУ создала викариат в Румынии

Викариат будет подчинен митрополиту Епифанию, у него будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.

Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Викариат - аналог епархии, будет подчинен митрополиту Епифанию. Также у румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.