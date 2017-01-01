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ПЦУ создала викариат в Румынии

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Викариат будет подчинен митрополиту Епифанию, у него будет особая административная структура с правами самоуправления в составе ПЦУ.
У ПЦУ появится первая зарубежная епархия
У ПЦУ появится первая зарубежная епархия
24tv.ua
 
Синод Православной церкви Украины сегодня, 27 июля, принял решение создать православный румынский викариат для этнических румын в Украине, сообщает пресс-служба ПЦУ.
 
Викариат - аналог епархии, будет подчинен митрополиту Епифанию. Также у румынского викариата будет особая административная структура с правами самоуправления в составе Православной церкви Украины.
 
Права самоуправления и устройство румынского викариата будут разработаны вместе с представителями религиозных общин, в сотрудничестве с Румынской православной церковью.
 
Напомним, что Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины.
 
28 июля в Киеве ПЦУ проведет Крестный ход.
 
 
 
 
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Теги: крестный ход, крестный ход Украина, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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