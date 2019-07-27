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Шустер возвращается на ТВ

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Новая программа Савика Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером на телеканале Украина.
Савик Шустер нашел новую работу в Украине
Савик Шустер нашел новую работу в Украине

На телеканале Украина в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, сообщает сайт канала.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране",  - заявил Шустер.
 
Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в 21:00.
 
Напомним, что журналист Савик Шустер в 2005 году начал вести на телеканале ICTV программу Свобода слова.
 
После 2915 года Шустер работал на собственном кабельном телеканале 3S.tv, основанном в сотрудничестве с Павлом Елизаровым. С 1 марта 2017 года телеканал прекратил деятельность в связи с финансовыми проблемами.
 
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Теги: телевидение, Савик Шустер, телеканал Украина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ШтормЗайцев    27.07.2019, 22:46
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Еще одно гуано прибыло к нам из на москвы.
ANDREICH    27.07.2019, 22:26
Оценка:  0
ANDREICH
ригив й аналів буде прославлять хоча боровся з баньдюковичем
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