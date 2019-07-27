Шустер возвращается на ТВ

Новая программа Савика Шустера будет выходить еженедельно в пятницу вечером на телеканале Украина.

На телеканале Украина в сентябре стартует новое социально-политическое ток-шоу Свобода слова Савика Шустера, сообщает сайт канала.

"Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране", - заявил Шустер.

Программа выйдет в эфир 6 сентября 2019 года и будет выходить каждую пятницу в 21:00.

Напомним, что журналист Савик Шустер в 2005 году начал вести на телеканале ICTV программу Свобода слова.

После 2915 года Шустер работал на собственном кабельном телеканале 3S.tv, основанном в сотрудничестве с Павлом Елизаровым. С 1 марта 2017 года телеканал прекратил деятельность в связи с финансовыми проблемами.