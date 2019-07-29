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Сегодня Силы спецопераций ВСУ отмечают свой праздник

Комментариев: 3
Праздник установлен для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций.
В Украине отмечают День сил спецопераций ВСУ
В Украине отмечают День сил спецопераций ВСУ
штаб ООС

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В Украине сегодня отмечается День Сил специальных операций ВСУ, передает Укринформ.

Праздник установлен для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите страны.

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Силы специальных операций - отдельный вид вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.

Напомним, ранее названа стоимость экипировки сил спецопераций ВСУ.

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Теги: ВСУ, силы спецопераций, праздник, Украина, военные
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    29.07.2019, 11:36
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЭТО ТЕ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЮТ ТЕРРАКТЫ В ЛДНР И УБИЛИ БУЗИНУ И ШЕРЕМЕТА ?
Coюзник    29.07.2019, 11:55
Оценка:  0
Coюзник
Это те которые помогают россиянам вернуться домой в Россию с Донбасса ...
Coюзник    29.07.2019, 11:55
Оценка:  0
Coюзник
грузом 200
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