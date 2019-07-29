Сегодня Силы спецопераций ВСУ отмечают свой праздник

Праздник установлен для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций.

В Украине отмечают День сил спецопераций ВСУ штаб ООС

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В Украине сегодня отмечается День Сил специальных операций ВСУ, передает Укринформ.

Праздник установлен для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите страны.

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Силы специальных операций - отдельный вид вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.

Напомним, ранее названа стоимость экипировки сил спецопераций ВСУ.