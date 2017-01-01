Доказательств отравления Ющенко не было - Матиос

Расследовавший дело прокурор не нашел в нем состава преступления, рассказал глава военной прокуратуры.

Ющенко до сих пор не провел экспертизу по делу об отравлении

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что расследовавший возможное отравление бывшего президента Виктора Ющенко прокурор не нашел состава преступления по данному делу. Об этом Матиос рассказал в эфире спецпроекта Андрея Пальчевского в Youtube.

"У меня работает заместителем генерал Козлов, который был следователем, расследовавшим это дело, и на него было покушение. И вот я могу это сказать, так как сроки давности уже такие, я его спросил: Игорь Николаевич, вот скажи, ты же расследовал, ты настолько погружен в эту ситуацию, что у тебя должно быть свое видение истины, которую ты смог доказать или тебе не дали доказать, скажи, было или нет (отравление)? Он сказал "нет". Отравления не было", - сказал главный военный прокурор.

Как сообщалось, в январе этого года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Ющенко был отравлен, но кем неизвестно.

5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка не исключил, что отравления Ющенко в 2004 году не было, подчеркнув, что для установления истины необходим повторный анализ крови пострадавшего. Ющенко до сих пор не провел необходимую экспертизу. Хотя в 2012 году он заявил, что в его крови осталось 5% диоксина.

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