Заседание по делу Найема не состоялось из-за поврежденного диска с доказательствами
На судебном заседании Шевченковского райсуда Киева по делу о нападении на нардепа Мустафа Найема не смогли воспроизвести запись инцидента. Видеодоказательства оказались поврежденными.
Об этом сообщает брат пострадавшего, юрист Маси Найем в Facebook.
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На данный момент непонятно - порча доказательств была умышленной или случайной, а также откроются ли файлы на поврежденном диске.
На видео был записан инцидент, где Мустафа Найем “гнался за нападающими к улице Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами“.
Кроме того, на заседании должны были просмотреть записи общегородской системы видеонаблюдения Безопасный город.
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Часть видеозаписей не открылась из-за программного обеспечения суда, поскольку оно не поддерживает формат, в котором были сохранены файлы.
Судебное заседание перенесли на 14 августа.
По делу по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) фигурируют участники избиения Найема Саитова Ахмед, Саитова Магомет-Салих и Темербулатов Умалт.
Ранее сообщалось о том, что в Одессе задержаны мужчины, облившие фекалиями нардепа Найема.
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