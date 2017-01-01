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Заседание по делу Найема не состоялось из-за поврежденного диска с доказательствами

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Видеодиск оказался испорченным - на нем имеется прокол, возможно от подшивки к делу.
Мустафа Найем
Мустафа Найем
facebook.com/Mustafanayyem

На судебном заседании Шевченковского райсуда Киева по делу о нападении на нардепа Мустафа Найема не смогли воспроизвести запись инцидента. Видеодоказательства оказались поврежденными.

Об этом сообщает брат пострадавшего, юрист Маси Найем в Facebook.

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На данный момент непонятно - порча доказательств была умышленной или случайной, а также откроются ли файлы на поврежденном диске. 

На видео был записан инцидент, где Мустафа Найем “гнался за нападающими к улице Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами“.

Кроме того, на заседании должны были просмотреть записи общегородской системы видеонаблюдения Безопасный город.

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Часть видеозаписей не открылась из-за программного обеспечения суда, поскольку оно не поддерживает формат, в котором были сохранены файлы.

Судебное заседание перенесли на 14 августа.

По делу по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) фигурируют участники избиения Найема Саитова Ахмед, Саитова Магомет-Салих и Темербулатов Умалт.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе задержаны мужчины, облившие фекалиями нардепа Найема.

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Теги: Мустафа Найем, суд
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