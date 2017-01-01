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В Харькове пенсионерка трижды ударила внука ножом в живот

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Мужчину госпитализировали в бессознательном состоянии, им занимаются медики. Полиция решает вопрос об избрании меры пресечения его бабушке.
В Харькове бабушка ударила ножом внука
В Харькове бабушка ударила ножом внука
hk.npu.gov.ua

В Харькове 67-летняя пенсионерка во время ссоры трижды ранила ножом своего 28-летнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области во вторник, 30 июля.

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Инцидент произошел 28 июля. Пострадавшего в неконтактном состоянии госпитализировали в реанимацию горбольницы скорой и неотложной помощи.

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Установлено, что бабушка нанесла мужчине три проникающих ножевых ранения в живот. Следователи Слободского отдела полиции открыли уголовное производство по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК).

Пенсионерке сообщено о подозрении, решается вопрос о мере пресечения для нее.

Ранее сообщалось, что на Теремках зарезали 18-летнюю девушку. Полицейские выясняют обстоятельства трагедии.

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Теги: Харьков, пенсионер, полиция, нож
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