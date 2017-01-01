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Три случая болезни Лайма зафиксированы в Кировоградской области

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Болезнь обнаружили у трех женщин: двух жительниц Кропивницкого и одной жительницы Новоукраинки. Все связывают инфицирование с укусами клещей.
Троих женщин укусили клещи - у них обнаружили болезнь Лайма
Троих женщин укусили клещи - у них обнаружили болезнь Лайма
pixabay.com

В Киpовогpaдской области с 22 по 28 июля зарегистрировали три случая заболевания болезнью Лaймa. Об этом сообщили в пpесс-службе Pегионaльного Центpа общественного здоpовья Киpовогpaдского обласного совета во вторник, 30 июля.

Заболела жительница Новоукраинки и две жительницы Кропивницкого.Пострадавшие женщины свои заболевания связывают с укусами клещей - в двух случаях в пределах области (г. Кропивницкий и г. Новоукраинка) и в одном случае - за пределами (Киевская обл.).

В течение недели в учреждение здравоохранения области также обратилось двое граждан по поводу укусов клещей. Все - из Кропивницкого. Выяснили, что данные клещи боррелиями не инфицированы.

Напомним, что ранее в Кировоградской области у двух мужчин заподозрили лептоспироз. Ранее там уже умер мужчина, больной лептоспирозом.

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Теги: заболевание, болезнь, врачи, Кировоградская область, укус клеща
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Источник: korrespondent.net

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