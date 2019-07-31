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Зеленский озвучил первую задачу новому генеральному прокурору

Комментариев: 3
Новый глава Генпрокуратуры обязан будет сменить прокуроров на местах. Глава ГПУ сменится не ранее осени.
Зеленский в Черкассах
Зеленский в Черкассах
Офис президента
После назначения нового генпрокурора он должен будет заменить местных прокуроров. Об этом в среду, 31 июля, заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Как сообщается, участники встречи пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко.

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“Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового Генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача - менять всех прокуроров. Пусть Генеральный прокурор разбирается с этим вопросом“, - сказал президент.

Также он уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.
Напомним, 11 июня Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Юрия Луценко. Однако парламент отказался рассматривать это представление. 
 
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Теги: Генпрокуратура, прокурор, Черкассы, генпрокурор, Владимир Зеленский
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Комментариев (3)
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Колишній-східняк    31.07.2019, 18:56
Оценка:  0
Колишній-східняк
Лет пять будет только тем и заниматься, что кого-нибудь менять. А там и каденция подойдёт к концу....
FPN    31.07.2019, 18:36
Оценка:  0
FPN
УВОЛИТЬ С РАССЛЕДОВАНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА!!!!
Агент_Смитт    31.07.2019, 17:56
Оценка:  0
Агент_Смитт
Увольнение с конфискацией?
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