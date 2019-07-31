На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно. У них была договоренность с руководителем подразделения охраны.

В Мариуполе правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые похищали уголь из грузовых поездов и нанесли предприятию ущерб на сумму около 1 млн гривен. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в среду, 31 июля.

Подозреваемые похищали из вагонов кокс. На грузовых автомобилях похищенное перевозили на склад, где хранили до момента реализации.

"На охраняемую территорию злоумышленники проникали беспрепятственно, имея коррупционную связь с руководителем подразделения охраны", – говорится в сообщении.

В состав группировки входили пятеро жителей Волновахского района и руководитель подразделения по обеспечению сохранности имущества предприятия.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже и злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.5 ст. 185, ч.2 ст.364 УК Украины).

Уголовное производство с обвинительными актами направлено в суд. На квартиру 27-летнего организатора незаконного "бизнеса" наложен арест.

Cмотрите фотогалерею: В Мариуполе из грузовых поездов украли уголь на миллион гривен

Ранее СБУ задержала руководителя Днепровского отряда военизированной охраны Укрзализныцы. Его подозревали в вымогательстве 400 тыс. гривен взятки, краже угля, горюче-смазочных материалов и металла из вагонов.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области поезд сошел с рельсов из-за кражи.

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