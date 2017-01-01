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У Зеленского анонсируют Службу финрасследований

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Законопроект о ее создании намерены подать в Раду как первоочередной. Над концепцией новой службы работали глава налоговой и таможенной служб вместе с секретарем СНБО.
Сергей Верланов анонсировал создание новой службы
Сергей Верланов анонсировал создание новой службы
finclub.net

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена создать Службу финансовых расследований (СФР). Об этом заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект внесут в новый парламент как первоочередной.

Такое решение было принято на встрече главы налоговой с секретарем СНБО Александром Данилюком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и главой таможни Максимом Нефедовым.

"Мы прошлись по материалам, нашим наработкам, по основному видению… Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте", - рассказал Верланов.

По его словам, согласно обсуждаемой концепции ГНС служба будет демилитаризирована.

Ранее стало известно, чем займется Рада в первый день. Об этом рассказали в Офисе президента.

Также сообщалось, что у Зеленского хотят ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов.

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Теги: Таможня, расследование, налоговая, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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