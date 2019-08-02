Депутата Одесского облсовета подозревают в миллионных хищениях

СБУ взяла депутата под стражу - его предприятие получило 20 миллионов гривен за ремонтные работы, который проводились только на бумаге.

Депутату Одесского областного совета сообщили о подозрении и взяли под стражу из-за вероятного хищения средств при реконструкции соединительного канала Тилигульский лиман - Черное море. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в пятницу, 2 августа.

По версии следствия, должностные лица Регионального ландшафтного парка Тилигульский заключили договор на ремонтные работы с местным подрядным предприятием, генеральным директором которого является депутат областного совета.

В свою очередь подрядчик поручил часть работ одной из бизнес-структур региона, которая не связана со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов и не имела необходимой техники и оборудования.

Этой фирме перечислили 20 миллионов гривен из 60, которые были выделены на реконструкцию.

Чтобы "отмыть деньги" фигуранты производства вносили в документы ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Переведенные бюджетные деньги впоследствии были обналичены и присвоены.

Работы по реконструкции были проведены некачественно, что привело к быстрому разрушению гидротехнического сооружения и сделалао невозможным ее дальнейшую эксплуатацию. Поэтому для восстановления разрушенных объектов из бюджета планировалось выделить еще более 35 миллионов гривен этом же подрядчику.

Сейчас депутату областного совета - генеральному директору предприятия-подрядчика строительства сообщено о подозрении в присвоении имущества и служебном подлоге, а исполнителю технического надзора строительства, который признал гидротехнические сооружения пригодными к эксплуатации, в служебном подлоге.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста соответственно.

СБУ не называет фамилии подозреваемых. В то же время, согласно материалам уголовного производства, которые содержатся в судебном реестре, фирмой-подрядчиком является ООО Укргазификация Юг. Украинская правда сообщает, что ее руководителем и одним из учредителей является депутат облсовета от БПП Игорь Еременко.

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