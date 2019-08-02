Офис президента отказался предоставить ГБР видео с камер наблюдения

Записи должны были внести ясность в дело о возможном вывозе из ситуационной комнаты секретных документов, мониторов и серверов.

Офис президента отказался предоставить Госбюро расследований видеозаписи с камер наблюдения, на которых могут быть зафиксированы факты возможного вывоза из здания секретных документов. Об этом сказано в материалах суда, сообщают Українські новини в пятницу, 2 августа.

ГБР расследует дело об исчезновении мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты офиса президента. В рамках дела ГБР 30 мая запросило у Администрации видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые возможно зафиксировали факты вынесения из помещений АП любых вещей и документов за период с 01.04.2019 по 29.05.2019.

Однако офис не предоставил такую информацию. В итоге ГБР обратилось с ходатайством в суд.

Еще 9 июля Печерский суд Киева разрешил ГБР временный доступ к оборудованию, которое осуществляет видеозапись, и к видеозаписям с камер наблюдения, которые могли зафиксировать факты вынесения из указанных помещений любых вещей и документов за указанный период.

Следователям разрешено изъять соответствующую информацию, которая находится во владении Администрации.

Напомним, что ранее допрос Цеголко о пропаже оборудования из ситуационной комнаты офиса президента засекретили. Также стало известно, что офис президента и ГУД не арендовали плазмы и сервера для ситуационной комнаты Порошенко.

Что произошло с ситуационной комнатой в АП

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