Полиция задержала мать, которая выбросила своего мертвого сына в чемодане

Чемодан с телом трехлетнего мальчика обнаружили в кустах в Черновцах в конце июня. С тех пор полиция вместе с неравнодушными гражданами искала мать ребенка.

Правоохранители задержали женщину 1997 года рождения, которая в конце июня выбросила в чемодане тело своего трехлетнего сына. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в пятницу, 2 августа.

"Благодаря помощи обычных граждан только сегодня, спустя месяц после смерти ребенка, была найдена эта женщина, которая своего родного ребенка, трехлетнего малыша, выбросила, как ненужный мусор в чемодане. Матерью ее назвать не могу. Спасибо нашим неравнодушным гражданам за помощь!", - написал в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Других подробностей пока нет.

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Черновцах, выбросила его через несколько дней после смерти. Чемодан с мертвым ребенком нашли в кустах в Черновцах в конце июня. Труп мальчика был завернутый в одеяло. Полиция тогда сразу открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

Напомним, что ранее в Сумской области был задержан злоумышленник, нанесший ножевое ранение лица четырехлетней девочке.

СМИ также сообщали, что в Израиле украинку приговорили к 17 годам за убийство ребенка.

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