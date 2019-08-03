Зеленский сказал, когда встретится с Трампом

Президент Владимир Зеленский сообщил, когда планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.

Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.