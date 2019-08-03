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Зеленский сказал, когда встретится с Трампом

Комментариев: 4
Президент Владимир Зеленский сообщил, когда планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Зеленский собрался к Трампу
Зеленский собрался к Трампу
 
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
 
 "Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.
 
Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
 
Позже в офисе президента сообщали, что встреча должна состояться до 1 сентября.
 
 
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Теги: Украина-США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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drozdikus    03.08.2019, 18:30
Оценка:  -1
drozdikus
беда в том что зеля и порох - это не щербицкий) эти твари продадут страну с потрохами
VSHIVANKA    03.08.2019, 18:37
Оценка:  -2
VSHIVANKA
БЕДА В ТОМ , ЧТО ЕСЛИ ОНИ ЧТО ТО ХРЮКНУТ ПРОТИВ ВОЛИ ХОЗЯЕВ , А ИМЕННО ПРОЯВИТЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГДЕ ЛИБО , БЕЗ СПРОСА , А ЕЩЁ ХУЖЕ ЗАХОТЯТ ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ В ДОНБАССЕ, ТО СИДЕТЬ В КРЕСЛЕ ИМ ОСТАНЕТСЯ СОВСЕМ НЕДОЛГО , А МОЖЕТ БЫТЬ И ЖИТЬ....
У НЕРАБОВ ВСЕГДА ТАК.....)))
drozdikus    03.08.2019, 18:46
Оценка:  -1
drozdikus
вышиванка и вам хороших выходных) могу пройтись по вашим потопам) но не сегодня) хорошего настроения)
VSHIVANKA    03.08.2019, 18:20
Оценка:  -2
VSHIVANKA
КОГДА ХОЗЯИН ЗАХОЧЕТ , ТОГДА И БУДЕТ.....
А МОЖЕТ И НЕ БУДЕТ....))))
СМОТРЯ КАКОЕ У ХОЛОПОВ БУДЕТ ПОВЕДЕНИЕ , И КАК НЕРАБЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ ХОЗЯЕВ НАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И КАБИНЕТА МИНИСТРОВ.....))))
СУГС !!!!
Андрей    03.08.2019, 18:20
Оценка:  +1
Андрей
Журналисты специально так фоткают чтобы у зели ипло было смешное?
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