Зеленский сказал, когда встретится с Трампом
Президент Владимир Зеленский сообщил, когда планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.
Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
Позже в офисе президента сообщали, что встреча должна состояться до 1 сентября.
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У НЕРАБОВ ВСЕГДА ТАК.....)))
А МОЖЕТ И НЕ БУДЕТ....))))
СМОТРЯ КАКОЕ У ХОЛОПОВ БУДЕТ ПОВЕДЕНИЕ , И КАК НЕРАБЫ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ ХОЗЯЕВ НАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА И КАБИНЕТА МИНИСТРОВ.....))))
СУГС !!!!