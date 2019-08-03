Богдан объяснил свое заявление об отставке
Команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, следует из объяснения Андреем Богданом своих действий.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что его заявление об отставке было жестом для его руководства, а не для прессы, и что победившая на выборах политсила не ориентируется на "классических журналистов".
Богдан подтвердил, что написал заявление об отставке на имя президента.
"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли самих себя воспринимать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", – сказал глава Офиса президента в комментарии Радио Свобода.
Из ответа Богдана следует, что команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом.
Напомним, что 31 июля источник в Офисе президента сообщил ряду СМИ, что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал Богдан, написали "все в его команде".
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