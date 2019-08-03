Богдан объяснил свое заявление об отставке

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что его заявление об отставке было жестом для его руководства, а не для прессы, и что победившая на выборах политсила не ориентируется на "классических журналистов".

Богдан подтвердил, что написал заявление об отставке на имя президента. "Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли самих себя воспринимать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", – сказал глава Офиса президента в комментарии Радио Свобода.