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Богдан объяснил свое заявление об отставке

Комментариев: 4
Команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, следует из объяснения Андреем Богданом своих действий.
 
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал, что его заявление об отставке было жестом для его руководства, а не для прессы, и что победившая на выборах политсила не ориентируется на "классических журналистов".
 
Богдан подтвердил, что написал заявление об отставке на имя президента.
 
"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли самих себя воспринимать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", – сказал глава Офиса президента в комментарии Радио Свобода.
 
 
Из ответа Богдана следует, что команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом. 
 
Напомним, что 31 июля источник в Офисе президента сообщил ряду СМИ, что Андрей Богдан написал заявление следующего содержания: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".
 
2 августа президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал Богдан, написали "все в его команде".
 
 
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Теги: СМИ, Владимир Зеленский, Слуга народа, Андрей Богдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Nikolas_Adver    03.08.2019, 22:04
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
прикольно.... сми послали на хyй. по-моему, это классный ход. некому будет "интерпретировать" высказывания, бесполезны всякие дебилы-политологи, и остальная"умная" сволочь. половина эфирного времени теперь свободна))) может, делом теперь займутся, а не тупой болтологией.
Nikolas_Adver    03.08.2019, 22:05
Оценка:  0
Nikolas_Adver
если еще вырубят дебильные сериалы, я буду вообще счастлив, и многие люди, я думаю, тоже))))
eddgek    03.08.2019, 21:29
Оценка:  +1
eddgek
П -Е-д-р-и-л-А одним словом, во СвОБОДА слова попрёт, им надо жур.чтоб на них РАБОТАЛИ,,,\\\///
colavova    03.08.2019, 21:17
Оценка:  +2
colavova
у ГПУ не возникает желания проверить ОПУ на соблюдение Трудового кодекса Украины при устройстве на работу в ОПУ?
Letohradek    03.08.2019, 21:16
Оценка:  +3
Letohradek
Эти квартальные sуки стебутся с украинского народа! ...
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