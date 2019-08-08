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Заместитель главы ВККС подал в отставку

Комментариев: 2
Станислав Щотка просит уволить его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию.
Станислав Щотка
Станислав Щотка
censor.net.ua

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судов Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

"Да, 7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главу квалификационной комиссии судей лишили полномочий. Окружной админсуд Киева запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия председателя ВККС.

Как сообщалось, 14 мая судьи КСУ отказались рассматривать закон о люстрации, вместо этого они проголосовали о недоверии главе суда. В результате 14 мая Конституционный суд уволил главу Станислава Шевчука.

Новым главой КСУ была избрана Наталья Шаптала.

 

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Теги: суд, судьи, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Фараон1    08.08.2019, 07:46
Оценка:  0
Фараон1
ябанутая, иди бухни ещё)))
Победа1945    08.08.2019, 03:27
Оценка:  -1
Победа1945
А чего порошеновскому отребью бояться? зачем в отставку сливается?
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