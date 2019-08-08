Заместитель главы ВККС подал в отставку
Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судов Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
"Да, 7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что главу квалификационной комиссии судей лишили полномочий. Окружной админсуд Киева запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия председателя ВККС.
Как сообщалось, 14 мая судьи КСУ отказались рассматривать закон о люстрации, вместо этого они проголосовали о недоверии главе суда. В результате 14 мая Конституционный суд уволил главу Станислава Шевчука.
Новым главой КСУ была избрана Наталья Шаптала.
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