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Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ

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Полковник Николай Кулешов с 2014 года занимал пост первого замначальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.
Владимир Зеленский продолжает перестановки в СБУ
Владимир Зеленский продолжает перестановки в СБУ
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. Соответствующий указ №590/2019 обнародован на сайте главы государства в пятницу, 9 августа.

"Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", – говорится в документе.

Николай Кулешов, 1973 года рождения – полковник СБУ. В подразделениях спецслужбы работает с 1995 года. С 2014 года – первый заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Ранее указанный департамент СБУ возглавлял полковник Александр Климчук, которого Зеленский уволил 26 июня.

Напомним, 1 августа Владимир Зеленский уволил Александра Хилько с должности начальника управления СБУ в Запорожской области.

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Теги: президент, СБУ, назначение, Владимир Зеленский, кибербезопасность
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Источник: korrespondent.net

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