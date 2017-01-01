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В Одесской области на берегу Дуная нашли трупы свиней с АЧС

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Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила 40-дневный карантин на территориях вблизи Дуная.
Мертвых кабанов обнаружили на 71-й миле Дуная
Мертвых кабанов обнаружили на 71-й миле Дуная
Мукачево.net

В Ренийском районе Одесской области на берегу реки Дунай обнаружили три трупа диких свиней, два из которых оказались заражены африканской чумой свиней. Об этом накануне сообщила Думская.

Информация была озвучена на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, которое прошло в Рени.

Эксперты нашли АЧС у мертвых кабанов, обнаруженных 3 и 6 августа на 71-й миле Дуная. У животного, прибитого 5 августа к восьмому причалу Ренийского морпорта, вируса африканской чумы свиней не обнаружили, – говорится в сообщении.

Комиссия объявила 40-дневный карантин на территориях вблизи Дуная, а объект в районе 71-й мили признан инфицированным и неблагополучным.

По всей видимости, грядет новая волна уничтожения свиней в хозяйствах населения, отмечает издание.

На прошлой неделе в Волынской области была зафиксирована новая вспышка АЧС. В охотничьем хозяйстве обнаружены трупы диких свиней.

Также сообщалось, что Молдова приостановила ввоз свинины из Украины из-за угрозы АЧС.

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Теги: свинья, свиньи, карантин, свиной грипп вирусы, Одесская область, Дунай, свинина, кабан [-, Африканская чума свиней
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Источник: korrespondent.net

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