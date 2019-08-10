В Украине обесточены 129 населенных пунктов

Самая сложная ситуация в Киевской области, где без электричества остается 51 населенный пункт.

Бригады облэнерго уже работают над восстановлением энергоснабжения kerch.fm

В Украине из-за осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 129 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает ГСЧС 10 августа.

"В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская – 51, Черниговская – 32, Сумская – 26 Житомирская – 16, Донецкая – 3 и Волынская – 1", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на утро 9 августа из-за непогоды в Украине были обесточены 205 населенных пунктов в шести областях. Наиболее пострадала Сумская область – там без света оставались 95 населенных пунктов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet