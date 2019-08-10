В Житомирской области главу райсовета поймали на взятке

Получение денег было задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточника задержали.

Председателя Коростенского районного совета Василия Клименко задержали после получения взятки в размере тысячи долларов. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины в субботу, 10 августа

Отмечается, что чиновник пообещал физическому лицу-предпринимателю за деньги обеспечить победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений клинической больницы в Коростене.

Получение вознаграждения задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточник был задержан.

В настоящее время готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины). Взяточнику грозит от пяти до лет заключения с конфискацией имущества.

Прокуратура не называет имени задержанного, но судя по информации на сайте Коростенского районного совета, его главой является Василий Клименко.

Накануне в Киеве при получении взятки в пять тысяч долларов были задержаны два работника прокуратуры и их посредник. Они требовали деньги у директора сети автозаправочных станций.

Ранее в Одессе разоблачили менеджера госбанка, который систематически брал взятки.

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