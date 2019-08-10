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В Житомирской области главу райсовета поймали на взятке

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Получение денег было задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточника задержали.
Главой Коростенского районного совета является Василий Клименко.
Главой Коростенского районного совета является Василий Клименко.
vppnr.gp.gov.ua

Председателя Коростенского районного совета Василия Клименко задержали после получения взятки в размере тысячи долларов. Об этом сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины в субботу, 10 августа

Отмечается, что чиновник пообещал физическому лицу-предпринимателю за деньги обеспечить победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений клинической больницы в Коростене.

Получение вознаграждения задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточник был задержан.

В настоящее время готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч.3 ст.368 УК Украины). Взяточнику грозит от пяти до лет заключения с конфискацией имущества.

Прокуратура не называет имени задержанного, но судя по информации на сайте Коростенского районного совета, его главой является Василий Клименко.

Накануне в Киеве при получении взятки в пять тысяч долларов были задержаны два работника прокуратуры и их посредник. Они требовали деньги у директора сети автозаправочных станций.

Ранее в Одессе разоблачили менеджера госбанка, который систематически брал взятки.

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Теги: взятка, взятки, задержание, Коростень
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Кайдаш    10.08.2019, 13:33
Оценка:  0
Кайдаш
Одну шушеру ловят... Показуха-с...
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