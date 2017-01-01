Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова

Дело по формуле "Роттердам +" - пример непрофессионализма НАБУ и имеет признаки политического преследования. Законность формулы подтверждена решениями судов и заключением международной компании. Об этом заявили адвокаты задержанного руководителя ГП "Оптовый рынок" и бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова в эфире телеканала "Эспрессо" 9 августа.

"Мною и моими коллегами было предоставлено решение судей. Они указывают, что действия постановления (НКРЭКУ о введении формулы" Роттердам+") являются законными и расчет лучший. Есть подтверждение. На сайте НКРЭКУ находится вывод международной компании, которая подтвердила расчеты. Поэтому это чисто политический заказ относительно нашего клиента", - заявил адвокат Евдокимова Евгений Крамаренко.

Другой адвокат задержанного, Татьяна Черезова, комментируя решение Соломенского суда об избрании Евдокимову меры пресечения в виде ареста на 60 суток, или залога в почти 2 миллиона гривен, подчеркнула, что сторона обвинения в суде не предоставила никаких доказательств своей позиции.

"Решением недовольны, считаем данный процесс политическим заказом, и то, что сегодня происходило, это был полный фарс. Потому что прокурор никоим образом не доказал свои аргументы", - сказала Черезова.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +".

9 августа Соломенский районный суд Киева избрал Владимиру Евдокимову меру пресечения в виде ареста на 60 суток или внесения залога в почти 2 млн грн, хотя прокуроры просили залог в 50 млн грн.

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам +"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram