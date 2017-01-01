В Харькове годовалый ребенок утонул в ванной

Отец на несколько минут оставил его без присмотра.

В Харькове годовалый малыш утонул в ванной во время купания. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

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Трагедия случилась вчера, 10 августа, около 18:40. На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что отец ребенка набрал полную ванну воды. После этого он поместил малыша в воду и оставил на несколько минут без присмотра. Когда вернулся, увидел тело малыша под водой и вызвал медиков. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

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Тело малыша без признаков насильственной смерти отправили в морг. На данный момент полиция занимается расследованием дела по факту смерти ребенка.

Напомним, под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика. Подросток с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. Их накрыло волной и унесло в Черное море.

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