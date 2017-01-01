Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове годовалый ребенок утонул в ванной

Комментариев: 0
Отец на несколько минут оставил его без присмотра.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Харькове годовалый малыш утонул в ванной во время купания. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Читай также: В Украине с начала года утонули более 850 человек

Трагедия случилась вчера, 10 августа, около 18:40. На место происшествия немедленно направилась следственно-оперативная группа.

Предварительно известно, что отец ребенка набрал полную ванну воды. После этого он поместил малыша в воду и оставил на несколько минут без присмотра. Когда вернулся, увидел тело малыша под водой и вызвал медиков. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Читай также: В Одесской области в бассейне утонул ребенок

Тело малыша без признаков насильственной смерти отправили в морг. На данный момент полиция занимается расследованием дела по факту смерти ребенка.

Напомним, под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика. Подросток с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа. Их накрыло волной и унесло в Черное море. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ванна. ребенок, несчастный случай, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь