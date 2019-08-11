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В Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой

Комментариев: 4
Мамочка и ее сожитель потерялись в пространстве.
В наручниках мамочка не успокоилась
В наручниках мамочка не успокоилась
Информатор

В Днепре 24-летняя горе-мать и ее 33-летний сожитель были настолько пьяны, что потерялись в пространстве и несколько раз чуть не бросили коляску с годовалой малышкой под колеса автомобилей. Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, горе-родители шли по проезжей части вместе с коляской. Ребенок несколько раз чуть не попал под колеса автомобилей. 

Кроме того, горе-мать периодически поила малышку водкой, чтоб та успокоилась и перестала капризничать.

Малышку передали медикам
Малышку передали медикам
Информатор

Неравнодушные люди вызвали полиции. Правоохранители зафиксировали явное алкогольное опьянение горе-матери и ее сожителя. Малышку отобрали и направили к медикам. Более того, пьяная мать еще и возмущалась, увидеть “людей в погонах”. Она материлась, кидалась на копов и отказывалась выполнять их требования.

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На данный момент ребенок находится под присмотром медиков. Решается вопрос об изъятии малышки из семьи матери-алкоголички.

Напомним, в Киеве мужчина купил младенца. Ребенка ему продала женщина из Винницкой области. 

 

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Теги: горе-мать, водка, алкоголь, ребенок
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Комментариев (4)
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ira0957    11.08.2019, 16:54
Оценка:  -3
ira0957
Европейцы, хуле
Seytapio2    11.08.2019, 16:53
Оценка:  +2
Seytapio2
Таких нужно повесить и не снимать, а перед поставить таблички, где детально описать Что это существо творило с своим ребенком! Тихий ужас, но как говориться, в жизни не без урода (морально или физического склонения). Простите конечно, если притезательно обрисовал свое мнение.
Антибес    11.08.2019, 16:50
Оценка:  -1
Антибес
Вы снова перепутали!Это новость из России стопудово!Ведь у нас в Украине все до единого трезвенники! :-)
Сеемма    11.08.2019, 17:21
Оценка:  0
Сеемма
Не, не пьют, но твердое 1-е место в мире по детскому алкоголизму. Ребенок родился алкоголиком и теперь спаивает мать и сожителя. Менты извратили ситуацию.
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