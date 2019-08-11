В Днепре пьяная мать шла с коляской по улице и поила младенца водкой

Мамочка и ее сожитель потерялись в пространстве.

В Днепре 24-летняя горе-мать и ее 33-летний сожитель были настолько пьяны, что потерялись в пространстве и несколько раз чуть не бросили коляску с годовалой малышкой под колеса автомобилей. Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, горе-родители шли по проезжей части вместе с коляской. Ребенок несколько раз чуть не попал под колеса автомобилей.

Кроме того, горе-мать периодически поила малышку водкой, чтоб та успокоилась и перестала капризничать.

Малышку передали медикам Информатор

Неравнодушные люди вызвали полиции. Правоохранители зафиксировали явное алкогольное опьянение горе-матери и ее сожителя. Малышку отобрали и направили к медикам. Более того, пьяная мать еще и возмущалась, увидеть “людей в погонах”. Она материлась, кидалась на копов и отказывалась выполнять их требования.

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На данный момент ребенок находится под присмотром медиков. Решается вопрос об изъятии малышки из семьи матери-алкоголички.

Напомним, в Киеве мужчина купил младенца. Ребенка ему продала женщина из Винницкой области.

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