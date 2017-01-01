Вернадский с борщом: в Харькове появится новая скульптура

Памятник академику Вернадскому установят в саду Шевченко в Харькове. Ученый будет изображен в "домашнем сюжете" - во время приготовления борща.

В Харькове в саду Шевченко установят скульптурную композицию Рецепт от академика Вернадского. Об этом сообщает UA: Харьков в понедельник, 12 августа.

"Это довольно большой проект. Он так и называется Сад Тараса Григорьевича Шевченко. Замысел и сама идея концепции - сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан - принадлежит мэру. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов", - рассказал скульптор Александр Ридный.

По его словам, выбрали "домашний" сюжет. Вернадский, кроме того, что был большим ученым, еще и любил иногда готовить и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. Вокруг этой истории и выросла новая композиция.

Устанавливать композицию в саду Шевченко начнут после 10 августа, говорит скульптор.

Напомним, что 2 июня группа активистов в Харькове снесла бюст Жукову. Тогда мэр заявил, что памятник будет восстановлен. Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела, а памятник Жукову восстановили.

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