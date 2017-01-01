За один незаконный рецепт мужчина получал в среднем 400-500 гривен. Всего задокументирован 101 такой случай.

В Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что в течение февраля-марта этого года 34-летний заведующий структурного подразделения одного из частных медицинских центров незаконно выдавал рецептурные бланки лицам, которые не имели оснований на получение наркотических лекарств. При этом врач таких "пациентов" не осматривал и даже не убедился в том, что им можно употреблять такие препараты.

За один незаконный рецепт мужчина получал в среднем 400-500 гривен. Всего задокументирован 101 такой случай.

Во время обысков на рабочем месте врача обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов.

Открыто уголовное дело по статье о незаконной выдаче рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ (ч.1,2 ст.319 УК Украины). Обвинтельный акт уже направлен в Московский районный суд Харькова. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове врач продавал рецепты на наркотики и психотропы

На прошлой неделе мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город тонет в наркотиках и полиция не справляется с этой проблемой.

Ранее сообщалось, что житель Харькова пытался переправить через украинско-российскую границу восемь килограммов канабиса. Его задержали в международном пункте пропуска Гоптовка.

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