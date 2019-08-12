В Днепре полицейский на посту покончил с собой

Мужчина работал в отделении полиции в местном аэропорту. Он закрылся в комнате отдыха и застрелился из табельного оружия.

Полицейский покончил с собой на посту ar.volyn.ua

Сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта покончил с собой на рабочем месте. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает УНН в понедельник, 12 августа.

Событие произошло во время несения службы. Сотрудник полиции, 1978 года, закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета.

По информации источника, полицейский отправил прощальную "смс" своей знакомой, а также написал записку в которой просит прощения.

Начато досудебное расследование. Устанавливаются мотивы такого поступка.

Напомним, что ранее в Житомирской области мужчина убил жену и покончил с собой.

Также сообщалось, что нацгвардеец, который выстрелил себе в голову в райсуде Одессы, скончался.

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