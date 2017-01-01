На Донбассе за день пять обстрелов, ранен боец ВСУ

Противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 12 августа.

Отмечается, что противник применял гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое и Зайцево.

Напомним, за сутки 11 августа сепаратисты восемь раз обстреляли полиции ВСУ. Один украинский военный получил ранение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet